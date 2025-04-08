شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مباراة الأهلى والهلال السودانى صعبة والفريق قادر على الصعود والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى المقرر لها اليوم الثلاثاء، بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ليست سهلة على الفريق.

وقال شوبير، فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الأهلى عمل فى نفسه كده.. الأهلى قدم عرضا ليس قويا فى مباراة الذهاب التى انتهت بهدف دون رد للفريق الأحمر، الأهلى فاز فى مباراة الذهاب 1-0 نتيجة جيدة".

وكشف شوبير أن عدد اللاعبين الأجانب فى الهلال كثيرين جدا، يصل إلى 10 لاعبين محترفين من الخارج، وهو ما يمنح الفريق السودانى قوة، مثل حارس المرمى، و2 مدافعين من السنغال، وخادم دياو ، وفيولا، والحاج مديدى لاعب الوسط، كوليبالى، أحمد سالم مبارك من موريتانيا.

ووجه شوبير نصيحة إلى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بأنه يتوجب أن يكون هناك طريقة لعب جيدة، واختيار تشكيل جيد، ولن نحاسب الأهلى على الأداء، بل سنحاسبه على النتيجة، لأن الجمهور سيتذكر الأهلى صعد أم لا، ولن تتذكر لعب بطريقة جيدة أم لا، والأهلى قادر على الصعود.

واحتتم قائلا: "الواحد ماسك قلبه بإيده وقلقان وخايف من اللقاء، وهذا يمنحنا درسا أن نستفيد من تواجد الجمهور".