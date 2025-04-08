شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال.. أشرف بن شرقى وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء مع نظيره الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

وفى خط الدفاع: محمد هانى، ورامى ربيعة، وأشرف دارى، ويحيى عطية الله

وفى خط الوسط: مروان عطية، وأحمد رضا، وإمام عاشور، ومجدى أفشة

وفى خط الهجوم: أشرف بن شرقى وجراديشار

كانت مباراة الأهلى والهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا قد انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه محمد هانى فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين فى الصعود من خلال مباراة الإياب.

وكان فريق الأهلى قد صعد إلى دور ربع النهائى محتلاً المركز الثانى فى المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فى المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.