شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى الجيش الملكى المغربى الليلة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لحسم صعوده لنصف نهائي البطولة القارية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في القاهرة بفوز كبير لبيراميدز برباعية مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر ومنافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

واستطاع بيراميدز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات أكثر من رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنجولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما يحتفظ الجيش الملكي المغربي بلقب حققه نسخة 1985.

بيراميدز يدخل المباراة منتشيًا بفوزه العريض في مباراة الذهاب فضلا عن كونه على موعد مثير مع الزمالك في نهائي كأس مصر وعينه على الحفاظ على لقب النسخة الماضية التي يحمل لقبها.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب. ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكى المغربى كل من حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال ، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي ، خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة، والذى طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الليلة وتفادى أي مفاجأت.

ومن جانبه طالب ألكساندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي لاعبيه بضرورة استغلال إقامة المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم لتحقيق ريمونتادا قوية لبلوغ نصف النهائي الافريقى قائلا: "سنلعب أمام بيراميدز وكأنه أفضل فريق في العالم، لأننا نريد تحقيق الفوز والتقدم في البطولة، الفوز عليهم سيمنحنا دفعة معنوية هائلة للمباريات المقبلة، ونحن نلعب دائمًا من أجل الانتصار".