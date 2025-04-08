شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة بعثة المصرى إلى القاهرة بعد مواجهة سيمبا التنزانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى رحلة العودة إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل بالكونفدرالية الأفريقية.

يواصل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى تدريباته اليوم الثلاثاء، باستاد الميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانيية دار السلام، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية، بعد وصول البعثة الأحد إلى تنزانيا.

ويلتقى المصرى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر غد الأربعاء - الرابعة بتوقيت دار السلام - على استاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التى يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادى - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفنى بقيادة التونسى أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإدارى والطبى وكذلك مسئولى المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإدارى للفريق كان قد سبق الفريق فى السفر إلى تنزانيا بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كل ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي..

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.