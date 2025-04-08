شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجآت الهلال السودانى الليلة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاءعلى ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لحسم تذكرة الصعود لنصف النهائي القاري للبطولة التي يحمل لقبها، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هانى.

التعادل بأي نتيجة يمنح الأهلي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0). كما أن الفوز بأي نتيجة يضمن أيضًا تأهل الأهلي دون الحاجة لحسابات إضافية.

بينما خسارة الأهلي بهدف دون رد في مباراة الإياب ستؤدي إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث يتم خوض شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل شوط، وفي حال استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

فيما إذا انتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح الهلال، فإن الأهلي سيتأهل وفقًا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وهي القاعدة التي لا تزال سارية في بطولات إفريقيا، رغم إلغائها في دوري أبطال أوروبا وبطولات آسيا.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد في ذهاب ربع النهائي.

فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة ثم خسر من الاهلى بهدف دون رد في ذهاب ربع النهائي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق الفوز الليلة لحسم بلوغهم الدور نصف نهائي للبطولة بشكل رسمي ، ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الاهلى في لقاء الليلة كريم فؤاد ورضا سليم للإصابة فيما قرر مارسيل كولر استبعاد كلًا من خالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمر الساعي وكريم وليد نيدفيد وسمير محمد لأسباب فنية ويتسلح كولر بأوراقه الرابحة أمام بطل السودان والمتمثلة في أشرف بن شرقى وإمام عاشور ووسام أبو على وجراديشار وحسين الشحات.

على الجانب الأخر، رصد مسئولو نادي الهلال السوداني مكافأت مالية كبرى للاعبي الموج الأزرق من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة.

وأبلغ مسئولو الهلال السوداني المدير الفني فلوران إيبينجي توفير كافة الاحتياجات أمامه لتحقيق الحلم الكبير بالفوز وتخطي عقبة الأهلي وبلوغ الهلال السوداني المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا .

ومن جانبه حرص فلوران إيبينجي مع طاقمه الفني في الهلال السوداني على أخر 10 مباريات خاضها الأهلي في مشواره المحلي ببطولة الدوري المصري للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر .

وطالب فلوران إيبينجي لاعبيه بتحقيق ريمونتادا قوية الليلة أمام حامل اللقب للصعود لنصف النهائي المرتقب.