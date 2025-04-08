شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "السيدات " يخوض الودية الثانية أمام الأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية اليوم الثلاثاء مباراته الودية الثانية أمام الأردن بملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة غانا، فى إطار منافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز المنتخب الوطنى للكرة النسائية على نظيره الأردنى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت ، الجمعة الماضى، على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر ، وسجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازى ونادية صوان.

وعلى هامش المباراة، حرص علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، على تكريم ماهر أبو هنطش المدير الفنى لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.