شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع زيزو.. الأبيض يراهن على عدم التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف أحمد مصطفى زيزو هو الأهم على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة الجارية، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم، وسط الأنباء التي ترددت عن توقيع اللاعب للنادى الأهلى، واقترابه من الرحيل عن القلعة البيضاء.

ويراهن مجلس الزمالك على تأكيد زيزو للجنة التخطيط بالنادى عن عدم توقيعه على عقود الانضمام لأى ناد سواء داخل مصر أو خارجها، و تمسكه بجماهير الزمالك، وأن الأولوية لديه البقاء في ميت عقبة لإكمال سلسلة البطولات و الألقاب التي حققها مع الفريق.

اتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، علي عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع زيزو على عقد جلسة هامة ومصيرية يوم الأربعاء عقب الانتهاء من مواجهة بطل جنوب أفريقيا للتفاوض علي تجديد التعاقد وحسم الملف بشكل نهائي.

وشهدت الساعات الماضية تأكيد أعضاء لجنة التخطيط بالزمالك أن زيزو لم يوقع على أي عقود للرحيل عن النادى، وهم أحمد حسام ميدو، و حازم إمام ، بالإضافة إلى عمرو الجناينى الذى أكد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى أن زيزو قائلا :" كله بيفتي ويألف ويجوود.. يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا.. واتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم.. يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل.. ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.. لا تقلق… عاش الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر".