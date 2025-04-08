شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني، والتي تجمع الفريقين بإياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحديد الزي الرسمي الخاص بكل فريق في اللقاء المرتقب.

ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي مرانه اليوم على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذي سيستضيف المباراة المرتقبة، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غداً الأربعاء، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.