شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الهلال السودانى في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الأهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة ثم خسر من الاهلى بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

2_ القيمة التسويقية للأهلى والهلال

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 155 مباراة، فاز فى 107 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 303 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 86 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

4_ مواجهات الاهلى مع الهلال السودانى

لعب الفريقان 13 مباراة خلال تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي فى 6 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 12 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالنسخة الحالية وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

5_ أرقام الاهلى أمام أندية السودان

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد 12 انتصار من أصل 22 مباراة، والتعادل فى 6 مواجهات، والهزيمة فى 4 مواجهات فقط، وأمطر المارد الأحمر شباك الأندية السودانية 31 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلى أمام الأندية السودانية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1983، وفاز الأهلى ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب فى ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلى أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

الأندية السودانية استمرت فى أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلى عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5 / 1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.