شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك استعداداته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة غد الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، بالمباراة التي أٌقيمت الأربعاء الماضي في كيب تاون.

واستبعد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الذهاب أمام ستيلينبوش من مواجهة كأس عاصمة مصر التى اٌيمت أول أمس أمام مودرن سبورت و التي انتهت بالتعادل السلبى أيضا.

وأعلن "كاف" عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو، كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.