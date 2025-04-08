شكرا لقرائتكم خبر عن حفل قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، اليوم الثلاثاء، بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

ومن المنتظر أن يحضر مراسم القرعة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة أبرزها، وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمو ، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة امحمد يحيي لطفي، وكوكبة من نجوم الرياضة ، ومندوبي وضيوف الدول المشاركة.

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية.

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.