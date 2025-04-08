الامارات | اتحاد الغولف يؤكد التزامه تطوير المواهب المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الإمارات للغولف التزامه تطوير المواهب المحلية، وصنع مسارات واضحة للاعبين الإماراتيين والمقيمين، للتنافس على أعلى المستويات، وذلك مع إشراكه اللاعبين في بطولتين ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، بداية مع بطولة تحدي الإمارات التي تقام في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، في الفترة من 10 إلى 13 أبريل، ثم بطولة تحدي أبوظبي، التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الفترة من 17 إلى 20 أبريل.

وقال نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء «م» عبدالله الهاشمي، في تصريحات صحافية: «هذا الحدث أكثر من مجرد بطولة، فهو منصة انطلاق للاعبين المحليين للمضي قدماً في مسيرتهم في أعلى المستويات، وباستضافتنا فعاليات عالمية المستوى، مثل تحدي الإمارات وتحدي أبوظبي، فإننا لا نعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للغولف فحسب، وإنما ندعم أيضاً مستقبل الغولف الإماراتي بشكل مباشر».