الامارات | كوندي: دبا الحصن يمتلك لاعبين بدرجة مقاتلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب دبا الحصن، الكاميروني بيير كوندي، الجهود التدريبية التي يبذلها مدرب فريقه، حسن العبدولي، بأنها مميّزة، وأسهمت في تغيير عقلية اللاعبين من خلال اللعب بشكل تنافسي، ما عزز من حظوظ الفريق في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين رغم صعوبة المهمة، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك لاعبين بدرجة مقاتلين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو دبا الحصن يؤمنون بقدرتهم على البقاء في الدوري، ولديهم الإمكانات لتحقيق هذا الهدف، وسيلعبون كل مباراة على أنها مباراة نهائية».

وأسهم كوندي في فوز دبا الحصن على العين بنتيجة (3-2) في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19، ووصف كوندي هذا الفوز «بالمهم جداً كونه عزز من حظوظ الفريق في البقاء»، مبيناً أن دبا الحصن كان بحاجة ماسة إلى هذا الفوز.

ويحتل دبا الحصن المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، ويتنافس مع البطائح (20 نقطة) وكلباء (22 نقطة) على البقاء في دوري المحترفين.

وأضاف كوندي: «أشعر بالسعادة كوني سجلت هدفين حاسمين، ساعدا في تحقيق الفوز، وبالنسبة لي أهم شيء هو الفوز ونيل النقاط الثلاث».

وأكّد كوندي أن المطلوب من الفريق لتحقيق البقاء هو الفوز في المباريات المقبلة، سواء أمام الفرق التي تنافس فريقه على البقاء أو غيرها، موضحاً: «في الوقت الحالي أهم شيء هو حصاد النقاط مهما كان الفريق الذي نلاعبه، وما أعرفه بالتأكيد هو أننا إذا قمنا بعملنا وجمعنا النقاط اللازمة سننجح في البقاء، ونحن الآن بحاجة إلى الفوز وسنقاتل للحصول على جميع النقاط في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري»، مشيراً إلى أن «الفريق يمتلك لاعبين مقاتلين، ولا يستبعد تحقيق طموح البقاء في دوري المحترفين».

وعبّر كوندي عن سعادته للعب في دوري المحترفين وقال: «لقد لعبت في دوريات كبرى في أوروبا، وكذلك مع منتخب الكاميرون، لذا ما أحاول فعله في كل مباراة هو تقديم خبراتي لزملائي اللاعبين ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة».

وبخصوص تدربه تحت إشراف المدرب المواطن حسن العبدولي، أكد كوندي أن «أسلوب العبدولي في قيادة المباريات رائع ويشجع اللاعبين على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية».

وأضاف: «الفريق تطور كثيراً منذ تكليفه بتدريب دبا الحصن، إذ أسهم في تغيير عقلية اللاعبين، بحيث جعلنا نلعب بشكل تنافسي مع جميع الأندية في بطولة الدوري، وهو الأمر الذي ساعدنا كثيراً، وقاد الفريق إلى تقديم مباريات مميّزة على الرغم من أن بعض النتائج لم تتناسب مع المردود الفني للفريق في بعض المباريات، ولكن عمل المدرب رائع ومميّز، وقد استفدنا منه كثيراً».

وعن رؤيته للفريق الذي سيُتوّج بالدوري، قال: «شباب الأهلي أقرب من الشارقة للقب».

بيير كوندي:

. أسلوب العبدولي يشجع اللاعبين على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية في المباريات.