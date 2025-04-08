الامارات | الشارقة يسلك طريق التعاون أملاً في نهائي «آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه فريق الشارقة مضيفه التعاون السعودي، الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد «وولفز بارك» بمدينة بريدة، في ذهاب الدور نصف النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية2» لكرة القدم.

ويأمل «الملك» الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في حسم مباراة الإياب، التي ستقام على استاد الشارقة في 15 الجاري، وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الشارقة قد تأهل إلى هذا الدور على حساب شباب الأهلي بالفوز عليه في مباراة الإياب بركلات الترجيح (5-4) بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1)، فيما جاء تأهل التعاون على حساب تراكتور الإيراني.

ويحمل الشارقة في هذه البطولة طموحات وآمال الكرة الإماراتية لكتابة تاريخ جديد، إذ أصبح الممثل الوحيد لها حالياً في المحافل الخارجية بعدما انتهى أخيراً مشوار أربعة أندية إماراتية، هي الوصل والعين وشباب الأهلي قارياً والنصر خليجياً.

ويخوض الشارقة المباراة بروح معنوية عالية بعدما فاز على الجزيرة في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وتأهل لملاقاة شباب الأهلي في النهائي.

ويراهن مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، على القوة الهجومية الضاربة للفريق، ممثلة في كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كامارا وعادل تاعرابت وبقية لاعبي الفريق.

ويخوض الشارقة المباراة بذكريات لقاء الفريقين يوم 21 سبتمبر 2020 عندما حقق الشارقة فوزاً تاريخياً على التعاون السعودي بستة أهداف نظيفة ضمن لقاء الذهاب في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا للأندية، فيما كانت مباراة الإياب بين الفريقين قد انتهت بفوز التعاون بهدف نظيف.

يذكر أن أفضل إنجاز كان قد حققه الشارقة آسيوياً هو الوصول إلى دور الثمانية عام 2004.

واختتم الشارقة تحضيراته للمباراة بالتدرب أمس على استاد «وولفز بارك» في مدينة بريدة.

وفي المقابل، فإن فريق التعاون سابع ترتيب الدوري السعودي، أنهى هو الآخر تحضيراته للمباراة، ويسعى بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يذكر أن التعاون، الذي يقوده المدرب محمد العبدلي، كان قد تصدر في الدور الأول مجموعته الثانية، التي ضمت إلى جانبه فريق الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي، وتأهل إلى الدور ربع النهائي وقتها على حساب الوكرة القطري.