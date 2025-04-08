الامارات | العين يحرم شباب الأهلي «نقطتين».. والوصل يحرج الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم العين مضيفه شباب الأهلي من نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، أمس، على استاد راشد، في الجولة الـ20، التي شهدت انتصاراً ساحقاً للوصل على أرض الجزيرة بخماسية نظيفة.

وأصبح رصيد شباب الأهلي 49 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الشارقة وبني ياس المؤجلة لظروف خوض «الملك» نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام التعاون السعودي، فيما وصل الزعيم للنقطة 30 في المركز الخامس.

وبدا شباب الأهلي تائها وعاجزاً تماماً عن بناء الهجمات، مانحاً العين الأفضلية لتهديد مرماه في أكثر من مناسبة، كان أبرزها خطأ دفاعي لتصل الكرة إلى لاعب الوسط بالاسيوس في وضعية انفراد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بين يدي الحارس.

وواصل العين أفضليته، وسنحت له فرصة خطيرة للمهاجم، لابا كودجو، من انفراد بالمرمى، بيد أنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم.

وكانت اللقطة الأبرز العرقلة التي تعرض لها سفيان رحيمي من قبل بلانيتش، وسط مطالبة من لاعبي «الزعيم» بضربة جزاء، لكن تقنية (الفار) صادقت على القرار بعدم وجود أي عقوبة على شباب الأهلي.

وأهدر عبدالله تراوري فرصة هدف لا يضيع من كرة سددها من مسافة قريبة، إلا أن الكرة أبت أن تسكن الشباك، واستقرت خارج الملعب.

ومع بداية الحصة الثانية، تألق حارس شباب الأهلي في إبعاد تسديدة يحيى نادر، وحولها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وتصدى الحارس حمد المقبالي لتسديدة من بلاسيوس، وارتدت من يده إلى إيريك، لكنه سدد في المدرجات.

وفي خضم محاولات العين، كاد سردار آزمون أن يخطف هدفاً، حينما لعب كرة رأسية وهو على بوابة المرمى، لكن خالد عيسى استأسد في إبعاد الكرة قبل أن تحتضن الشباك.

وواصل المقبالي تألقه، فأبعد كرة أخرى سددها كاكو، وتحولت إلى ركنية ليبقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية المباراة.

وفي مباراة ثانية، استعاد الوصل اتزانه بعد الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وحقق فوزاً عريضاً على مضيفه الجزيرة بخمسة أهداف دون ردّ، معززاً بذلك حظوظه في حجز مقعد يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وافتتح جواو بيدرو التسجيل من متابعة لتسديدة سياكا سيديبي التي ارتدت من يدي حارس الجزيرة «7»، قبل أن يتمكن جوناتاس من تسجيل الهدف الثاني وسط اعتراض من جانب لاعبي الجزيرة، على اعتبار أن الكرة قد لمست يد مدافع الوصل، إلا أن تقنية (الفار) صادقت على صحة الهدف «45+2».

وعاد جواو بيدرو ليُسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بتسديدة استقرت على يسار الحارس «64»، وعاد اللاعب ذاته ليضع بصمة ثالثة في شباك الجزيرة بتسديدة أخرى من داخل الصندوق «73» محرزاً الهدف الرابع.

واختتم البديل طحنون الزعابي مهرجان أهداف الوصل بتسديدة ولا أروع من مكان بعيد، لتفشل محاولات الحارس في التصدي لها «81».

ورفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً للمركز الرابع بفارق نقطتين عن الوحدة «الثالث»، فيما بقي رصيد الجزيرة عند 30 نقطة متراجعاً للمركز الخامس.