الامارات | شيخة عتيق تحلّق بلقب السيدات للقدرة في «بوذيب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلقت الفارسة، شيخة أحمد محمد عتيق، بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم، أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ثاني سباقات مهرجان كأس الاتحاد للقدرة، الذي انطلق الأحد بسباق الإسطبلات الخاصة، ويشتمل أيضاً على سباق العمالقة الذي يقام اليوم.

ونظم السباق اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 153 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

واستطاعت بطلة السباق تحقيق الفوز الأول في مسيرتها على صهوة «بوليو باسيفيكو» لإسطبلات «إم7» بعد أداء قوي، قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 3:35:02 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة الأوروغوانية، لوبا فاريلا، على صهوة «إس دبليو إكران» لإسطبلات الميناء بزمن قدره 3:35:10 ساعات، فيما جاءت في المركز الثالث مروة أحمد محمود على صهوة «إيان» لإسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:35:39 ساعات.

وعقب السباق توج الفائزات المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحمد السويدي، ومدير إدارة التسويق والفعاليات في الاتحاد، عبدالله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، محمد الجنيبي، ورئيس قسم التسويق بالاتحاد، سلطان الحوسني.

وتشهد القرية، صباح اليوم، سباق كأس الاتحاد للعمالقة (وزن 70 كلغ) لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمها إلى أربع مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم، ورسمت باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لـ50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، تعقبها فترة راحة لـ50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، تعقبها فترة راحة لـ50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.