الامارات | كلباء و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» إلى نصف نهائي دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا كلباء و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة قدم الصالات، وجاء تأهل كلباء بعد فوزه على الحمرية (6-3) في مباراة الإياب ضمن دور خروج المغلوب (البلاي أوف)، معززاً بذلك فوزه في مباراة الذهاب التي انتهت (8-5).

في المقابل، تأهل فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» بعد فوزه، أول من أمس، على دبا الحصن (4-1)، بينما انتهت مباراة الذهاب لمصلحة دبا الحصن (6-2)، قبل أن تُحسم النتيجة بركلات الترجيح التي مالت نتيجتها لمصلحة فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» (9-8).

وانضم المتأهلان إلى فريقي البطائح وخورفكان لخوض مباريات الدور نصف النهائي، الذي سيقام في 19 أبريل الجاري، حيث سيلعب البطائح مع كلباء، وخورفكان مع «الإقامة وشؤون الأجانب دبي».