شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ، يوم 15 أبريل الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب بمشروع الهدف استعدادا لخوض بطولة امم أفريقيا للشباب التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتي 16مايو المقبل .

وعقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه وتحت 18 سنة الذى يتولى تدريبه وائل رياض وللناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبداللطيف، بحضور فتحي نصير مدير تطوير القطاعات وذلك لبحث المعسكرات التدريبية وشرح استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة للمرحلة المقبلة وتحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية، علي أن يتم عرض ما توصل إليه الاجتماع علي مجلس ادارة الاتحاد .

ويستعد منتخب الشباب لنهائيات الأمم الأفريقية بالقاهرة، بينما يستعد منتخبا الناشئين لخوض تصفيات الأمم الأفريقية.

وتقرر خلال الاجتماع انطلاق معسكر منتخب الشباب يوم 15 أبريل الجاري عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27أبريل وحتى 16 مايو المقبل، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا.