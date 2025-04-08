شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم هادي رياض والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أيمن، مدير الكرة بنادي بتروجت، حقيقة مفاوضات القطبين الأهلي والزمالك مع هادي رياض للتعاقد معه الفترة المقبلة.

قال محمد أيمن خلال تصريحات تلفزيونية: "نهتم بالمباريات كلها سواء الدوري أو كأس الرابطة، الجميع أشاد بالفريق واللاعبين، ونسير على نسق واحد".

أضاف محمد أيمن:" كان لدينا هدف بالتواجد ضمن الـ9 الأوائل بالدوري، انتهينا من الهدف الأول، وركزنا في بطولة كأس عاصمة مصر، بطولة قوية ومهمة، لا تقل عن باقي البطولات التي نشارك فيها، وتؤهل لبطولة السوبر إلى جانب الحافز المالي الكبير".

أوضح محمد أيمن:" مفاوضات القطبين مع هادي رياض؟ هناك أحاديث كثيرة عنه، لكننا لم نتلق عرضا رسميا للتعاقد معه، لم يكن هناك أي عرض رسمي للاعبينا سوى لـ أحمد رضا، قد يكون هناك استفسارات، ومستحيل ندخل في حوار مع وكلاء لاعبين إلا عندما يكون هناك تفاوض رسمي ولم نتلقى أي عرض حتى الآن".

أتم محمد أيمن:" النتائج التتي حققناها تحفزنا للتواجد في الخمسة الأوائل بالدوري، للمشاركة في البطولة العربية، لو هناك عروضا جدية وتتوافق مع رغبة اللاعب سندرس هذه العروض".