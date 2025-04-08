شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم 3 ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين في مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة ثلاث ورش عمل متخصصة خلال شهر مايو المقبل، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مسابقات الناشئين، والارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري في المراحل السنية المختلفة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

وتستهدف الورش مناقشة آليات تطوير بطولات الناشئين، من حيث الهيكلة والتنظيم وجودة المنافسات، مع توجيه الدعوة إلى مسؤولي قطاعات الناشئين بالأندية وفروع الاتحاد للمشاركة وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم مستقبل اللعبة.

ومن المقرر أن يتولى وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مهمة عرض التوصيات النهائية التي ستخرج بها ورش العمل، وذلك تمهيدًا لاعتمادها ضمن تصورات مسابقات الموسم الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص اتحاد الكرة على تبني رؤية تطويرية متكاملة لقطاع الناشئين، باعتباره ركيزة أساسية لإعداد أجيال جديدة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.