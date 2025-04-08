شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: من يتعاقد مع زيزو سيستفيد فنيا ويخسر ماليا.. والأهلى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن النادى الذى سينجح فى الفوز بأحمد مصطفى زيزو سيستفيد فنيا ولكنه هيخسر ماديا لأن الأرقام سيتم كشفها وسيضطر إلى مضاعفة أجور لاعبيه فى المستقبل.

وقال تامر النحاس خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "حتى الآن لا اعرف كيف أن الزمالك لم يقبل ببيع زيزو بقيمة 5 ملايين دولار من نيون السعودى فى بداية الموسم وعقده يتبقى له موسم واحد، وخطأ لا يغتفر كانت هذه الأموال ستنقل الزمالك فى حتة تانية، واللاعب كان هيحصل على 100 مليون أو 150 مليون فى الموسم".

وأضاف تامر النحاس: "والد زيزو فى المفاوضات السابقة مع الأهلى كان يبحث عن أفضل عرض مالى لنجله، وهناك جلسة جمعتنى مع زيزو ووالده وأمير توفيق فى مكتبى بعد اتفاقهما على ضم اللاعب لسماع عرض بيراميدز الجديد، مما أدى إلى ابتعاد الأهلى وغلق الموضوع فى المرة السابقة".

وأوضح: "الأهلى الأقرب لضم زيزو فى الوقت الحالى، لأن اللاعب والاهلى فى احتياج لبعضهما وأحيانا الجمهور بيكون عامل سلبى ضد ناديه خاصة بعد شتيمه اللاعب ووالده، فاللاعب بيقرر أنه يمشى ويدور على مصلحته، ولكن لو اللاعب فكر فى القيمة المالية هيجدد للزمالك لأن الزمالك هيمنحه أموال أكثر".

وتابع: "من وجهة نظرى أن من يضم أحمد مصطفى زيزو سيستفيد فنيا جدا وسيخسر ماليا لأن ميزانيته ستتضاعف واللاعبون سيطلبون زيادة فى عقودهم بالمستقبل".