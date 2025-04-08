شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الاثنين 7-4-2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يوافق على برنامج معسكر منتخب مصر الأول في يونيو، ومنتخب سيدات التنس يكتسح إسرائيل مجددا في منافسات الزوجي بقبرص، واتحاد الكرة يشطب لاعبين وإداريين بمركز شباب كفر بولين بعد الاعتداء على حكم.

اتحاد الكرة يوافق على برنامج معسكر منتخب مصر الأول في يونيو

أعلن اتحاد الكرة رسميًا عن الموافقة على برنامج منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

منتخب سيدات التنس يكتسح اسرائيل مجددا في منافسات الزوجي بقبرص

واصل منتخب مصر الوطني للتنس سيدات تألقه اللافت في بطولة كأس بيلي-جاين كينغ (المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية)، ونجحت البطلات في تعزيز فوزهن الساحق على منتخب إسرائيل بتحقيق الانتصار في مواجهة الزوجي أيضًا، دون خسارة أي مجموعة طوال اللقاء.

أزمة مباراة القمة.. تعرف على موعد أول اجتماع للجنة التظلمات

تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا هاما يوم الخميس المقبل، لمناقشة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي غاب عنها الفريق الحمر اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

اتحاد الكرة يشطب لاعبين وإداريين بمركز شباب كفر بولين بعد الاعتداء على حكم

اطّلع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة على تقرير لجنة مسابقات القسم الثالث عن مباراة فريقي مركز شباب كفر بولين ونادي بدر

بيراميدز يصل مدينة مكناس المغربية بعد ساعتين من مغادرة الرباط استعدادًا للجيش الملكى

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى مدينة مكناس استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوى: النجيل الصناعى لا يمثل عقبة أمام الأهلى فى مباراة الهلال

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال السوداني، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستلعب مساء غداً الثلاثاء في موريتانيا.

الزمالك يطلب حيثيات حكم تأيد أحقية باتشيكو فى الحصول على 880 ألف دولار

تقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية يطلب خلاله الحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النادي على الحكم الصادر