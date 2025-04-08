شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كفر بولين عن الشطب: تقرير الحكم لم يديننى والعقوبة بسبب نزولى أرض الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد القوى صبحى المدير الفنى لفريق كفر بولين، أنه لم يتعد على حكم مباراة فريقه وبدر وأن تقرير الحكم لم يديننى فى واقعة التعدى على الحكم وتعرضنا لظلم فى المباراة.

وقال عبد القوى صبحى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "لست راضيا عن الموقف الذى حصل وباعتذر للحكم وللجميع على هذا الموقف".

وأضاف: "كرة الأزمة كانت أوت لصالحنا والحكم حسب الكرة علينا، وحصل مشادة بين اللاعبين ولاعب بدر اعتدى على لاعبنا فلاعبنا وقع على الأرض والحكم طلب باستمرار اللعب ودخل فينا جول، فاللاعبين راحوا للحكم ونزلت أبعد اللاعبين عن الحكم حتى لا يتعرض أحدهم للطرد والكل كان أمام الحكم وخدت الحكم بعيد عن اللاعبين ولكن الحكم سقط على الأرض".

وتابع: "تم الحكم عليا بالشطب علشان أنا نزلت الملعب وتقرير الحكم لم يديننى واسم جاء فى العقوبات علشان اسمى فى الاسكور شيت وهناك اسماء تم التوقيع عقوبات عليهم وهم لم يحضروا المباراة أساسا".

واطّلع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة على تقرير لجنة مسابقات القسم الثالث عن مباراة فريقي مركز شباب كفر بولين ونادي بدر التي أقيمت السبت الماضي الموافق 5 أبريل التي قام فيها عدد من اللاعبين والجهاز الفني لمركز شباب كفر بولين باقتحام الملعب والاعتداء على حكم المباراة.

وفي ضوء ما تقدمت به لجنة المسابقات اعتمد مجلس الإدارة القرارات التالية:

شطب كل من: عبد القوي صبحي مدير الجهاز وحمدي صلاح المدير الإداري ومحمود خليل اخصائي الفريق ومحمد سمير صبحي إداري الفريق ومنعهم من ممارسة أي نشاط في مجال كرة القدم

شطب اللاعبين: احمد طارق و فتحي عبد المقصود وفتحي عمارة وفرض غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه على كل واحد منهم.

توقيع غرامة مالية على مركز شباب كفر بولين مقدارها 50 ألف جنيه لاقتحام الجماهير أرض الملعب.

نقل مباريات مركز شباب كفر بولين خارج محافظة البحيرة حتى نهاية الموسم.

عدم السماح لمركز شباب كفر بولين بقيد لاعبيه في أي مسابقات على مستوى الفروع والاتحاد الا بعد سداد الغرامات المقررة.