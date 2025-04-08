شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الختامي استعداداً لمباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا بيديا، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي تقام في التاسعة من مساء غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

تم السماح لوسائل الإعلام بتصوير الـ١٥ دقيقة الأولى من التدريبات وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وبدأ المران بالتجمع في وسط الملعب لقراءة الفاتحة ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.