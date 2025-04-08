شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: شركة إعلانات طلبت من الأهلي عقدًا مع زيزو لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر مفاجأة كبيرة بخصوص صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك واقترابه من النادى الأهلى استعدادا لكأس العالم للأندية.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "إحنا بنحضر لإيفنتات لكأس العالم للأندية، لقيت شركات إعلانات مجهزة حاجات لكأس العالم موجودة مع الأهلى إعلانية لهذه البطولة فيها أحمد مصطفى زيزو وارتباطه بالأهلى فى هذه البطولة، ومقدمة إعلانات على بعض اللاعبين زى زيزو وتريزيجيه وإمام عاشور وأشرف بن شرقى.

وأضاف: "الأهلى بيستخدم اللاعبين فى جلب فلوس من خلال هذه الصفقات المطلوبة إعلانية، فبالتالى هذه الصفقات هتحقق أرباح كبيرة وصفقة زيزو ستكون الأكثر أرباحا للأهلى حال إتمامها".

وتابع: "وشركة إعلانات طلبت من الأهلي عقد مع زيزو، والأهلى استطلع آراء بعض هذه الشركات لو زيزو معانا فى هذه الحملة فكيف سيكون أرقام الحملة فتأكد أنها الأكبر، ومنها سيتم تجهيز عقده".

وأوضح: "أنه تحدث مع مسئول فى الأهلى وقالى فى البداية زيزو لاعب حر من حقنا الدخول فى مفاوضات معاه والتعاقد معاه مثله مثل عبد الله السعيد عندما انتهى عقده مع الأهلى ودخل أكثر من طرف فى مفاوضات معاه".

وتابع: "المسئول قال أن صفقة زيزو لن تعمل أى قلق فى الأهلى او الزمالك، لأن والد زيزو وصل بزيزو لأنه يكون لاعب حر فبالتالى موقفه هو الأقوى، فمحدش يحسب زيزو هياخد كام فى السنة أنت لو هتشترى اللاعب من أى نادى مش هيقل عن 2 مليون دولار مثلا والكل هيكون سعيد بضمه".

وأوضح المسئول: "زيزو هيكون فى الفئة الأولى للفريق، بجانب تحمل شركة الكرة باقى العقد من أجل تسويقه إعلانيا واستخدامه فى جلب الأموال وبالتالى الشركة هتكسب من وراه فيكون صفقة مربحة لكل الأطراف لفريق الكرة وشركة الكرة".

وتابع سيف زاهر: "كلام هذا المسئول عن صفقة زيزو بهذا الشكل جعلنى أحس أن صفقة زيزو اقتربت من الأهلى ومجهزين له كل حاجة فى الشركة".