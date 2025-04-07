شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتفوق على الاتحاد تاريخيًا في الدوري قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، الاستعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

مواجهات الإسماعيلى والاتحاد

وتعد مباراة الخميس رقم 120 بين الإسماعيلى والاتحاد فى بطولة الدورى المكتملة، حيث فاز الإسماعيلى فى 56 مباراة مقابل 33 فوزا للاتحاد السكندرى، وحسم التعادل 30 مباراة منها 8 لقاءات سلبية.

سجل لاعبو الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 124 هدفا للاتحاد، وحافظ الدراويش على نظافة شباكه فى 43 لقاء مقابل 29 للاتحاد، ويعد أكبر فوز للدراويش كان 5 /0 وتكرر 3 مرات فى مواسم "93/94، 2006/2007، 2015/2016". بينما جاء أكبر فوز لزعيم الثغر 4/1 فى موسم 2002/ 2003.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد وافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.