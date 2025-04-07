شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على برنامج معسكر منتخب مصر الأول في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الكرة رسميًا عن الموافقة على برنامج منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

القرار جاء بعد دراسة شاملة لخطة الإعداد والمباريات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب إلى تحقيق أقصى استفادة قبل الاستحقاقات القادمة، خاصة مع اقتراب التصفيات والبطولات القارية والدولية.

ويتضمن البرنامج الخاص بالمنتخب الأول في شهر يونيو، معسكرًا تدريبيًا مميزًا إلى جانب عدد من المباريات الودية الدولية، بهدف رفع مستوى التجانس بين اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر عروضاً من شركات تسويق لمواجهة منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا وديًا، وكذلك المنتخبات التى تتصدر مجموعاتها فى تصفيات كأس العالم، في معسكر يونيو المقبل.

ويرجع قرار الجهاز الفني فى ظل غموض مشاركة لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل، حيث يرتبط الفريق بمعسكر تحضيري استعدادا لكأس العالم للأندية، وكذلك موقف المحترفين المحتمل غيابهم عن المعسكر إما للراحة أو للمشاركة في نفس الحدث أيضا على غرار عمر مرموش.