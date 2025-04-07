شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. تعرف على موعد أول اجتماع للجنة التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا هاما يوم الخميس المقبل، لمناقشة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي غاب عنها الفريق الحمر اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

ومن المقرر أن تستمع لجنة التظلمات لمسئولي النادي الأهلي وتفنيد أسباب الانسحاب من القمة، وكذلك الاطلاع على مستندات الزمالك ورابطة الأندية في الأزمة المثارة.

وطالبت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك بسرعة إرسال حافظة مستنداته الرسمية الخاصة بالأزمة التي نشبت بعد انسحاب النادي الأهلي من المباراة التي كانت مقررة الشهر الماضي بين الفريقين.

وفي إطار سعيه للوقوف على كافة التفاصيل قبل اتخاذ أي قرارات، قرر الاتحاد دعوة النادي الأهلي إلى جلسة استماع رسمية، ستُعقد يوم الخميس المقبل، للاستماع إلى وجهة نظره ومبررات موقفه من الانسحاب.

ويأتي هذا التحرك من اتحاد الكرة ضمن خطواته لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع الأزمة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وسط ترقّب جماهيري كبير لما ستؤول إليه الأمور.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية، قد أعلن يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.