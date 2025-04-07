شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: النجيل الصناعى لا يمثل عقبة أمام الأهلى فى مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال السوداني، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستلعب مساء غداً الثلاثاء في موريتانيا.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، الذي يسبق المباراة: " الأهلي نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى، ونركز على العودة بالمكسب في المباراة الثانية".

وتابع حارس الأهلى: "نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز، وهدفنا العودة من موريتانيا بانتصار جديد يؤهلنا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا."

وأضاف الشناوي: "تواجدت هنا منذ 3 شهور ولعبت على نفس الملعب، وهناك بعض اللاعبين أيضًا مثلي، لا تمثل أرضية الملعب صعوبة لنا".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.