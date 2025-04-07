شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: خبرات نجوم الأهلى سلاحنا أمام النجيل الصناعى فى مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الطقس في موريتانيا في الوقت الحالي أفضل من القاهرة، مؤكداً أن خبرات لاعبيه ستكون سلاحه للتغلب على أرضية النجيل الصناعى في مباراة الهلال السودانى.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين: "الطقس لن يؤثر علينا، الطقس هنا ألطف من الطقس في القاهرة، لذلك لا أعتقد أن الأمر سيكون مؤثر بشكل سلبي علينا في مباراة الغد أمام الهلال".

وأكمل: "خبرات عناصر النادي الأهلي سوف تساعدنا فيما يخص الأرضية، في النسخة الماضية من دوري الأبطال لعبنا على نجيل صناعي ونعرف كيف نتعامل مع الأمور، الأرضية لن تكون عامل مؤثر علينا".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المنتظر ان يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.