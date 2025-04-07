شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأساسي فى الخامسة مساء الغد قبل مواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبه الأساسي في الخامسة مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.