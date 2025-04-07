شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مصدر بالزمالك: زيزو أكد عدم التوقيع للأهلى، وجراديشار يقود هجوم الأهلى أمام الهلال السوداني ووسام أبو علي بديلا.

جراديشار يقود هجوم الأهلى أمام الهلال السوداني ووسام أبو علي بديلا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على منح السلوفينى جراديشار فرصة قيادة هجوم المارد الأحمر أمام الهلال السودانى في دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن تطورات ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وسط أنباء عن توقيع اللاعب لفريق الأهلى.

تراجع مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر عن خوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والكاميرون خلال معسكر شهر يونيو المقبل بسبب الغيابات التى ضربت المنتخب، نظرا لإقامة مباريات كأس العالم للأندية فى نفس توقيت المعسكر.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، فى الساعات المقبلة، اجتماعًا طارئًا بمقره الرئيسي؛ لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة أمم أفريقيا للشباب ، والمقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبلين.

تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض اللاعب لآلام فى الظهر، ليغيب اللاعب عن بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا والتي واجه فيها الأبيض نظيره ستيلينبوش في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية بقرار من الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة الذى فضل إراحته وعدم سفره مع الفريق خوفا من تفاقم الإصابة.

اتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، علي عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.