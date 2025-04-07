شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الهلال السوداني بالزي الرسمي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وتم خلاله الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.