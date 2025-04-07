شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى بموريتانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق النادى الأهلى إلى مواجهة الهلال السودانى المقرر لها مساء غدا الثلاثاء فى نواكشوط بموريتانيا فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث أن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ج.. ينوي مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي عما حدث في مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني، من خلال اللعب برأس حربة وحيد ويتم المفاضلة بين الدفع بأحد الثنائي وسام أبو علي أو نيتس جراديشار، مع اللعب بثنائي في مركز الجناح أحدهما المغربي أشرف بن شرقي والثاني قد يكون حسين الشحات أو محمد عبد الله.

ج.. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على منح السلوفينى جراديشار فرصة قيادة هجوم المارد الأحمر أمام الهلال السودانى في دوري أبطال أفريقيا.

ج.. يفكر كولر فى اللعب بحسين الشحات في مركز الجناح بدلا من صناعة اللعب مع عودة محمد مجدي أفشة للمشاركة أساسياً بجوار مروان عطية وأكرم توفيق، مع بقاء محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر واستمرار رباعي الخط الخلفي، محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في التشكيل الأساسي.

ج.. تقام مباراة الأهلى و الهلال السودانى فى تمام التاسعة مساء غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

ج..تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.