شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 07 أبريل 2025 03:00 م
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحدياً قوياً عندما يلتقي مجدداً بنظيره سيمبا التنزاني، فى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني
يلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري
تنقل قناة beIN Sports 5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي، مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية.
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرانه اليوم الإثنين، في الثالثة عصرًا على ستاد الميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانيية دار السلام، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية، بعد وصول البعثة أمس الأحد إلى تنزانيا.
وتضم البعثة التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.
وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.
خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي، عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، ليستويل أمانكونا.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.
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