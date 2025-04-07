شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحدياً قوياً عندما يلتقي مجدداً بنظيره سيمبا التنزاني، فى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

يلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري

تنقل قناة beIN Sports 5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي، مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية.

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرانه اليوم الإثنين، في الثالثة عصرًا على ستاد الميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانيية دار السلام، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية، بعد وصول البعثة أمس الأحد إلى تنزانيا.