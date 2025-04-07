شكرا لقرائتكم خبر عن شرط الزمالك للموافقة على احتراف محمد السيد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت مفاوضات مسئولو الزمالك مع محمد السيد لاعب الفريق، لتجديد عقده، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف، ورغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي.

ووافق الزمالك على احتراف اللاعب بالخارج، شرط وصول عرض احتراف رسمي مناسب لضم محمد السيد، خاصة وأن اللاعب يريد المشاركة مع أي فريق يلعب له في رحلته الاحترافية التي يسعى اليها.

وسادت حالة من الخلاف خلال الأيام الماضية بين لجنة التخطيط بنادى الزمالك ومحمد السيد، بسبب ملف تجديد عقده، حيث تمسكت اللجنة بتجديد اللاعب وتعديله، خاصة أنه من العناصر الشابة والواعدة فى الفريق، ولكن اللاعب لم يتفق على موعد الجلسة التى طلب النادى عقدها معه لحسم الملف والانتهاء منه.

كان الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو قرر استبعاد محمد السيد من رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، وكشف مصدر بنادي الزمالك وقتها أن استبعاد اللاعب يعود لرؤية فنية للجهاز الفني، وليس بسبب أزمته الأخيرة الخاصة بتجديد تعاقده.

وتعادل الزمالك مع ستيلينبوش سلبيًا فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باللقاء الذى أقيم بكيب تاون الأربعاء الماضى.