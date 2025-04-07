شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على إشراك لاعبه محمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة الهلال السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بعد مفاضلة مع زميله عمر كمال عبد الواحد.

ويرغب كولر فى الاستعانة بخبرات محمد هانى فى التوازن بين الدفاع والهجوم خلال مباراة بطل السودان المرتقبة، لتحقيق فوز يعزز فرص الأهلى فى بلوغ نصف النهائى الأفريقي لاسيما بعد أن نجح اللاعب في تسجيل هدف الفوز للمارد الأحمر بلقاء الذهاب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

الأهلي يصطدم بالهلال في ربع النهائي بفارق تسويقي كبير

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.