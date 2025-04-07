شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد تغري باكستان لاستعادة أمجاد الاسكواش وتخطط لبطولة بقيمة 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أغرى دخول لعبة الاسكواش دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 المقبلة، لأول مرة في تاريخ اللعبة، دولة باكستان التي تبحث عن استعادة أمجادها بعد اعتزال أسطورتها السابق جهانشير خان.

وقال رئيس اتحاد السند للإسكواش عدنان أسعد، في تصريحات عبر موقع الاتحاد الدولي للعبة، إنه سينظم بطولة للإسكواش بقيمة جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار العام المقبل في كراتشي.

أضاف عدنان: "لقد خططنا لهذا الحدث الكبير في يناير من العام المقبل هنا في كراتشي وقام المدير الفني للاتحاد الدولي للاسكواش بالفعل بفحص المكان في هذا الصدد".

وأضاف أنه من المقرر تنظيم بعض الفعاليات الدولية الكبرى للاسكواش تحت إشراف الاتحاد الباكستاني للاسكواش العام المقبل، وذلك بهدف إبراز صورة إيجابية عن البلاد، وكان لعدنان دورٌ محوري في الحصول على حقوق استضافة بطولة العالم الأولى للاسكواش تحت 23 عامًا، والتي تُقام في كراتشي في الفترة من 6 إلى 10 أبريل.

واصل: نحن متحمسون للغاية لاستضافة بطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا، يُعد هذا إنجازًا رائعًا وفرصة رائعة لاتحاد الاسكواش الباكستاني لتسليط الضوء على مدينة كراتشي وإظهار انفتاح باكستان على عالم الاسكواش، هدفي هو أن أجعل زيارة باكستان تجربة ممتعة لجميع اللاعبين والمدربين والمسؤولين، كما قال عدنان.

وأضاف أنهم حققوا إنجازًا بارزًا باستضافة هذه البطولة العالمية وأثبتوا أن البلاد آمنة ولديها أماكن قياسية لمثل هذه الأحداث الكبرى والآن ستمهد الطريق لأحداث دولية عالية الجوائز في المستقبل.