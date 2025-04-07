شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم وسام أبو علي وجراديشار مع الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي الأهلي في التاسعة مساء غداً الثلاثاء، مباراة مهمة ومصيرية أمام الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفريق الأحمر عن حسم التأهل بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله في آخر نسختين، ويفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بين الفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجيك جراديشار لقيادة هجوم الفريق الأحمر في المباراة المرتقبة.

وانضم وسام أبو علي إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية 2024، حيث شارك مع الفريق الأحمر في 48 مباراة، سجل خلالهم 27 هدفاً وصنع 8 أخرى لزملائه بالفريق، وكان اللاعب الفلسطيني تعرض للإصابة قبل بداية العام الجاري أجبرته عن الغياب عن مباريات الفريق، ثم عاد مجدداً لكنه لم يسجل أهدافاً مع الأهلي منذ بداية العام الجاري 2025.

أما السلويفين نيجيك جراديشار، فانضم إلى الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية الماضي، حيث شارك مع الفريق الأحمر في 9 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم لزملائه بالفريق.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.