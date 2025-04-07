شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: مستمر مع الزمالك ولا صحة تماما لطلبي تعديل عقدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ناصر ماهر لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن ما تردد مؤخرًا حول طلبه تعديل قيمة تعاقده مع القلعة البيضاء، وزيادة العقد، حيث تناولت بعض الوسائل الإعلامية أخبار حول طلب اللاعب زيادة قيمة تعاقده.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصى على انستجرام قائلاً: "توضيح هام.. لا صحة على الاطلاق عن ما تردد خلال الساعات الماضية عن طلبي تعديل عقدي مع نادي الزمالك، من اللحظة الأولى داخل جدران القلعة البيضاء احترم تعاقدي وشرف لي ارتداء القميص الأبيض ومشاهدة حب الجماهير العظيمة لي منذ تواجدي بالفريق وحتى الآن لا افكر في زيادة الاثقال على نادى الزمالك وتحميله أي أمور مالية إضافية احترم تعاقدي مع النادي ومستمر مع الفريق ولا صحة تماما لطلبي تعديل عقدي".



ناصر ماهر

وأغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر، بعد مواجهة مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة، والتي جمعتهما مساء أمس الأحد، ليبدأ الجهاز الفني الاستعداد بكل قوة لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في لقاء العودة بدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الفارس الأبيض تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضي في كيب تاون.

الجهاز الفني للزمالك كان وضع برنامجا تدريبيا للمستبعدين من مواجهة مودرن سبورت، حيث قاد التدريب أمس الأحد الجهاز الفني لفريق second team، لاسيما أن بيسيرو كان قرر استبعاد اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء بطل جنوب أفريقيا من مواجهة كأس عاصمة مصر، وهم محمد عواد - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - مصطفى شلبي – سيف الجزيري، وأحمد مصطفى زيزو.

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "كاف" أعلن عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.