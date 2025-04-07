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مصر تكتسح إسرائيل في البطولة الدولية للتنس

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مصر تكتسح إسرائيل في البطولة الدولية للتنس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 07 أبريل 2025 01:45 م

حقق منتخب مصر للتنس سيدات فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينج للتنس، المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.

وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) غدًا الثلاثاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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