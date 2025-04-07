شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح إسرائيل في البطولة الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر للتنس سيدات فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينج للتنس، المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.

وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) غدًا الثلاثاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.