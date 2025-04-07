شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يحمى عرين الأهلي أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على استمرار محمد الشناوى قائد الفريق في حماية العرين الأحمر خلال مباراة الهلال السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى شوبير فى مباراتى الأهلى أمام طلائع الجيش وحرس الحدود قبل أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، فيما جلس محمد الشناوى بديلا ليعود ويشارك في مباراة الذهاب أمام الهلال ويخرج بشباك نظيفة.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات محمد الشناوى فى قيادة خط دفاع الأهلى بمباراة الهلال السودانى.

ويستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.