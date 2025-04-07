شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش في بطولة العالم للناشئين والشباب بالصين والان مع تفاصيل الخبر

يشارك منتخب مصر لسلاح الشيش في منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، وذلك ضمن بعثة المنتخب الوطني التي تضم 30 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأسلحة.

وتضم قائمة منتخب الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: عبد الرحمن طلبة، عمر خالد عطية، مصطفى تامر طاحون، وعلي عمر عطية، فيما يمثل مصر في منافسات الشباب تحت 17 سنة الثنائي عمر خالد عطية، وعلي عمر عطية.

وفي منافسات الناشئات، جاءت قائمة الناشئات تحت 20 سنة مكونة من: جنى إيهاب، سارة حسني، لجين خالد، وجنى خالد، بينما تشارك مصر في فئة الشابات تحت 17 سنة بكل من: سارة حسني، فاطيما وهبة، وأروى ناصر.

ويشرف على تدريب الفريق كل من الكابتن تامر طاحون، والكابتن أحمد علي، تحت قيادة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والذي يترأس البعثة، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة.

ويضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.

ويطمح المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، خاصة في ظل تصدر عبد الرحمن طلبة التصنيف العالمي لسلاح الشيش برصيد 227 نقطة، بعد سلسلة من العروض القوية في البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة.