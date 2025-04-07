شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة أفشة والشحات لتشكيل الأهلي أمام الهلال فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عودة الثنائى محمد مجدى أفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق للظهور في التشكيل الاساسى للفريق بمباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات الثنائى لقيادة الأهلى لتخطى عقبة الهلال السودانى وبلوغ نصف النهائي.

وجلس أفشة وحسين الشحات على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب أمام الهلال .

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء، على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

الأهلي يواجه الهلال لحسم التأهل لنصف النهائي وسط تفوق تسويقي كبير

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.