شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحدد موعد اعتزاله كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

حدد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موعد اعتزاله، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية.

وأبلغ شيكابالا بعض المقربين منه أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، على أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

ويخضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك الى برنامج تأهيلى وعلاجى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعانى منها اللاعب.

ويعانى شيكابالا من كدمة في الركبة، وهو ما يحتاج برنامج تأهيلى تمهيدًا لعودته للمشاركة مرة أخرى مع الزمالك سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.