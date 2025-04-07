شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى و أريمو يشهدان إفتتاح الدراسة الدولية لمدربى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الإثنين، 07 أبريل 2025 12:02 م

افتتحت صباح اليوم بمقر الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر الدراسة الدولية للمدربين للرخصة B. افتتح الدراسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ومدحت البلتاجي النائب الدول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد وخالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد. يشارك بالدراسة عدد 35 دارسًا من أنحاء القارة الأفريقية ويحاضر بالدراسة المحاضر الدولى السلوفيني ماركو سيبلا والمحاضر الدولى الألمانى زرمانى بوباكير والمحاضر الدولى المصرى الدكتور طارق لطفى. تستمر الدراسة حتى 15 أبريل الجارى بمقر الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

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