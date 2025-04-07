شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل أزمة مستحقات نداى بعد ملف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لحل أزمة مستحقات السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى، والتي تصل إلى مليون و800 ألف دولار، وحصل على حكم بالمبلغ من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

واستقر مسئولو الزمالك، على التواصل مع اللاعب وحل الأمر وديا، ولكن بعد الانتهاء من ملف التجديد لأحمد مصطفى زيزو والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

وحصل السنغالى نداى على حكم من فيفا بالحصول على مليون و800 الف دولار من الزمالك ، وقام النادى بالتقدم باستئناف على الحكم، على أن يتم حل الازمة وديا مع اللاعب، ولكن بعد الانتهاء من ملف أحمد مصطفى زيزو

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، علي عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع زيزو على عقد جلسة هامة ومصيرية يوم الأربعاء عقب الانتهاء من مواجهة بطل جنوب أفريقيا للتفاوض علي تجديد التعاقد وحسم الملف بشكل نهائي.

