شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح مرانه لوسائل الإعلام اليوم استعداداً لمباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.