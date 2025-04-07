شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية دارى وربيعة تقود دفاع الأهلي أمام الهلال فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على على الاستعانة بالمغربي أشرف داري ورامى ربيعة مدافعا الفريق في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات ربيعة وداري لمواجهة الهجوم المنتظر من بطل السودان، أملا فى بلوغ نصف النهائى المرتقب.

وشارك الثنائى في التشكيل الاساسى في مباراة الذهاب بين الاهلى والهلال بستاد القاهرة ونجحا في الحفاظ على نظافة شباك المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.