شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية بدون نقاط فى كأس عاصمة مصر قبل الجولة الأخيرة.. الأهلى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الأحد، على منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، دون أن يحقق 3 أندية أى نقاط حتى الآن قبل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

3 أندية بلا نقاط

وفشلت 3 أندية فى تحقيق أى نقاط حتى الآن بعدما سقطت فى فخ الهزيمة خلال المباريات التى لعبتها فى دور المجموعات، وتسعى لحفظ ماء الوجه خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعدما خرجت رسميا من البطولة.

الأهلى

يعد النادى الأهلى أول هذه الأندية بعدما خسر أول مباراتين ليحتل المركز الرابع والأخير فى المجموعة الثالثة التى تضم فاركو وطلائع الجيش وإنبى، فتلقى الهزيمة الأولى من إنبى بهدف نظيف، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية، ويتبقى له مباراة فاركو لحفظ ماء الوجه بعد خروجه بشكل رسمى من البطولة للعام الثالث على التوالى.

سموحة

ثانى الأندية هو نادى سموحة الذى تلقى 3 هزائم متتالية ليحتل المركز الأخير فى المجموعة الأولى التى تضم بتروجت والزمالك ومودرن سبورت والجونة، حيث خسر من بتروجت بهدف فى الجولة الأولى، ثم الخسارة من الجونة ومودرن فيوتشر، ويتبقى له مباراة مع الزمالك فى الجولة الأخيرة لحفظ ماء الوجه.

الاتحاد السكندرى

آخر الأندية التى لا تمتلك أى نقاط هو الاتحاد الذى تعرض لهزيمتين فى أول جولتين من بيراميدز وحرس الحدود، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام الإسماعيلى لمحاولة حصد أى نقاط بعد الخروج بشكل رسمى من البطولة.

يذكر أن سيراميكا هو حامل اللقب آخر موسمين فى البطولة التى تغير اسمها هذا الموسم إلى "كأس عاصمة مصر"، وأن مودرن فيوتشر حصد أول لقب فى هذه البطولة.